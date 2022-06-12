У Литві відкрили центр для українських переселенців

У столиці Литви було відкрито перший у ЄС центр для переселенців з України, повідомляє пресслужба Офісу Президента.

"У столиці Литви Вільнюсі відкрили перший у Європейському Союзі Український центр для громадян, вимушених виїхати з України. З початку російської агресії Литовська Республіка прийняла понад 50 тисяч українських вимушених переселенців. Культурний центр створили з ініціативи перших леді двох країн – Олени Зеленської та Діани Наусєдєнє. Приміщення йому надав Університет Вітовта Великого", - йдеться у повідомленні, опублікованому в суботу увечері.

Зазначається, що "символічну стрічку на церемонії перерізали перша леді Литви, посол України у Литовській Республіці Петро Бешта та ректор Університету Юозас Аугутіс".

Відкритий центр має стати "місцем навчання, профорієнтації, психологічної допомоги, відпочинку для дітей, молоді та дорослих. Тут можна буде залишити малюків на позашкільні заняття, відвідати лекції, освітні курси чи приділити час хобі".