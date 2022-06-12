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07:20 12.06.2022

Окупована ЗАЕС відновила зв'язок із МАГАТЕ після десятиденної перерви

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Окупована ЗАЕС відновила зв'язок із МАГАТЕ після десятиденної перерви

Захоплена військами РФ Запорізька атомна станція (ЗАЕС) відновила передачу даних про стан ядерних матеріалів Міжнародному агентству з ядерної енергії (МАГАТЕ), що припинилася з 30 травня 2022 року у зв'язку з відключенням російськими окупантами мобільного оператора "Водафон", з яким агентство має контракт на передачу цих даних.

"Завдяки спільним зусиллям НАЕК "Енергоатом" та компанії "Водафон" у п'ятницю, 10 червня 2022 року, було відновлено зв'язок між серверами ЗАЕС з контролю за ядерним матеріалом та МАГАТЕ", – йдеться в повідомленні "Енергоатома" у телеграм-каналі в суботу.

Згідно з повідомленням, усі дані за цей період були збережені на захищених серверах ЗАЕС і після оновлення зв'язку їх передали до МАГАТЕ, про що від нього надійшло відповідне повідомлення.

Як повідомлялося, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі, виступаючи 6 червня поточного року на відкритті засідання Ради керуючих МАГАТЕ, закликав Раду підтримати його в організації візиту на ЗАЕС, а також зазначив, що це питання потребує підтримки ООН.

Втрату зв'язку із ЗАЕС він називав однією із вагомих причин здійснити такий візит та послався на запрошення України.

Водночас "Енергоатом" повідомив, що українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше відмовляла йому у такому візиті, наголосивши, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли Україні повернуть контроль над нею.

При цьому в компанії припустили, що саме російська сторона за попередньою згодою з МАГАТЕ подбала про те, щоб агентство "втратило контроль", не маючи доступу до зазначеної інформації, а отже гендиректор МАГАТЕ мав привід приїхати на станцію.

За час війни МАГАТЕ здійснило три експертні місії в Україні – одну на Південноукраїнську АЕС та дві на Чорнобильську.

 

 

Теги: #атом #енергетика #електроенергія

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