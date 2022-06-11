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19:43 11.06.2022

Статус тимчасового захисту в Європі отримали 3,2 млн біженців з України, у лідерах Польща, Німеччина та Чехія

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Статус тимчасового захисту в Європі отримали 3,2 млн біженців з України, у лідерах Польща, Німеччина та Чехія

Кількість біженців з України, зареєстрованих для тимчасового захисту або в аналогічних національних схемах захисту в Європі, станом на 9 червня 2022 року становила 3,207 млн, повідомило Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) на своєму сайті.

Порівняно з даними від 1 червня, зростання склало майже 0,3 млн, і основний внесок зробило оновлення даних щодо Німеччини – додатково майже 0,24 млн.

Згідно з даними УВКБ ООН, зібраними від національних урядів, найбільше біженців з таким статусом у Польщі – 1 млн 152,36 тис. при тому, що в країну з України, за даними польської прикордонної служби, з початку війни до 9 червня прибуло 3,865 млн осіб, а у зворотному напрямку відбуло в Україну 1,738 млн. дол.

Слідом йдуть Німеччина та Чехія, де кількість біженців, що зареєструвалися для тимчасового захисту, з України склала відповідно 565,82 тис. та 366,49 тис.

ООН, посилаючись на дані уряду, зазначає, що загалом у Німеччині, де українцям дозволено перебувати без реєстрації до кінця серпня, було зафіксовано 780 тис. біженців з України. Отже, виходячи з поданих даних, значна частина з них ще не зверталася за статусом тимчасового захисту у цій країні.

У Чехії ситуація, за інформацією ООН, інша: за статусом захисту звернулися майже всі, хто прибув – 366,49 тис. із 366,63 тис.

У переважній більшості інших країн картина подібна до Чехії: статистика зафіксованих біженців повністю або майже дорівнює статистиці тих, хто звернувся за статусом захисту, що ймовірно пов'язано з особливістю їх обліку. Винятком, подібним до Німеччини, є лише Румунія – 37,32 тис. зі статусом з 89,78 тис. зафіксованих у країні біженців, Естонія – 25,69 тис. з 39,8 тис. та Італія – 97,31 тис. із 125,91 тис.

Крім Польщі, Чехії, Німеччини та Італії понад 50 тис. біженців з України зареєструвалися для статусу тимчасового захисту також в Іспанії – 118,12 тис., Словаччині – 77,14 тис. (із 270 тис. чистого напливу через кордон із початку війни), Австрії – 69,76 тис., Нідерландах – 62,97 тис., Литві – 53,89 тис. та Швейцарії – 53,12 тис.

Далі йдуть Бельгія – 45,3 тис., Франція – 43,3 тис. (дані від кінця квітня), Португалія – 41,45 тис., Швеція – 38 тис., Велика Британія – 37,4 тис. (дані від початку травня) ), Ірландія – 33,15 тис. та Данія – 27,21 тис., а також згадані вище Румунія та Естонія.

Від 10 до 25 тис. біженців з України зі статусом тимчасового захисту у Фінляндії – 24,46 тис., Латвії – 23,38 тис., Угорщини – 24,09 тис., Норвегії – 16,71 тис., Греції – 14, 89 тис., Хорватії – 13,76 тис. та на Кіпрі – 12,79 тис.

Крім того у статистиці ООН щодо отримавших тимчасовий захист, представлені біженці України в Словенії – 7,05 тис., Люксембургу – 5,3 тис., Чорногорії – 2,53 тис., Ісландії – 1 тис., на Мальті – 0,92 тис., у Сербії та Косові – 0,7 тис. та Ліхтенштейні – 0,21 тис.

Крім того, у таблиці є дані з Болгарії, можливо внесені з помилкою: згідно з ними там було зафіксовано 78,29 тис. біженців з України, проте статусу захисту отримали 113,03 тис.

Також ООН вказала країни, в яких було зафіксовано біженців з України, однак немає даних про набуття ними статусу: Молдова – 86,25 тис., Туреччина – 145 тис., Грузія – 20,03 тис., Азербайджан – 5,06 тис., Албанія – 1,48 тис., Північна Македонія – 1,1 тис., Боснія та Герцеговина – 0,36 тис. та Вірменія – 0,3 тис.

Окремо варто вказати Росію та Білорусь, український кордон з якими перетнули відповідно 1 млн 136,24 тис. та 16,65 тис. осіб. В інформації ООН зазначається, що в РФ зафіксовані всі, хто перетнув кордон, тоді як у Білорусі – менше половини. Дані про будь-який статус цих людей відсутні, як і дані про перетин кордону України у зворотному напрямку.

Загалом, за даними ООН, з України з початку війни виїхало 7,364 млн осіб, тоді як назад повернулося (без даних Угорщини, РФ та Білорусі) 2,388 млн. Згідно з цією інформацією, загальна кількість біженців з початку війни ООН оцінює приблизно 4,8 млн осіб, зокрема в Росію – понад 1,1 млн. людей.

Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні через розв'язану Росією війни УВКБ ООН тепер оцінює приблизно в 7,1 млн, тоді як раніше заявляло про 8 млн. Крім того, близько 15,1 млн осіб, за оцінками організації, вимагають гуманітарної допомоги та захисту.

УВКБ ООН зазначає, що на середину 2021 року у світі було лише 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідний статус, з яких у Європі – 36,49 тис.

Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКБ ООН оцінювало у 6,1 млн, зокрема в Європі – 5 млн.

 

 

 

Теги: #статистика #європа #біженці

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