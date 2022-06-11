За добу на Харківщині 13 пожеж через ворожі обстріли, четверо людей загинуло, двоє поранені

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 59 оперативних виїздів, 41 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 13 пожеж, спричинених обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Київському (1) районі Харкова, а також Чугуївському (8) та Харківському (4) районах області. У результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарські будівлі, виробничі будівлі, легкові автомобілі, а також екосистеми", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, після обстрілу території Чкалівської громади сталася руйнація будівельних конструкцій приватного будинку, де загинули одразу 4 особи. Рятувальники допомогли витягти їхні тіла з-під завалів.

У результаті масованого обстрілу приватного сектору в Дергачах сталося одразу 4 пожежі у приватних будинках. Двоє людей було поранено.

Як зазначають у ДСНС, окупанти продовжують знищувати сільськогосподарські об'єкти та запаси зерна. Так, один із ворожих снарядів влучив до складського приміщення одного із товариств на території Чкалівської громади. Сталося займання на площі 50 кв. м. Щоб загасити вогонь, рятувальникам знадобилося майже 3 години (з 06:02 до 08:50).

Аварійно-рятувальні роботи проводились на 1 зруйнованому об'єкті у Київському районі Харкова.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 15 ворожих боєприпасів.