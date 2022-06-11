Події

08:35 11.06.2022

За добу на Харківщині 13 пожеж через ворожі обстріли, четверо людей загинуло, двоє поранені

1 хв читати
За добу на Харківщині 13 пожеж через ворожі обстріли, четверо людей загинуло, двоє поранені

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 59 оперативних виїздів, 41 з яких на ліквідацію пожеж, зокрема 13 пожеж, спричинених обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Київському (1) районі Харкова, а також Чугуївському (8) та Харківському (4) районах області. У результаті цих пожеж постраждали житлові будинки, господарські будівлі, виробничі будівлі, легкові автомобілі, а також екосистеми", – повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, після обстрілу території Чкалівської громади сталася руйнація будівельних конструкцій приватного будинку, де загинули одразу 4 особи. Рятувальники допомогли витягти їхні тіла з-під завалів.

У результаті масованого обстрілу приватного сектору в Дергачах сталося одразу 4 пожежі у приватних будинках. Двоє людей було поранено.

Як зазначають у ДСНС, окупанти продовжують знищувати сільськогосподарські об'єкти та запаси зерна. Так, один із ворожих снарядів влучив до складського приміщення одного із товариств на території Чкалівської громади. Сталося займання на площі 50 кв. м. Щоб загасити вогонь, рятувальникам знадобилося майже 3 години (з 06:02 до 08:50).

Аварійно-рятувальні роботи проводились на 1 зруйнованому об'єкті у Київському районі Харкова.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 15 ворожих боєприпасів.

 

 

Теги: #жертви #війна #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:49 11.06.2022
Кількість втрат особового складу окупантів перевищила 32 тис. осіб – Генштаб ЗСУ

Кількість втрат особового складу окупантів перевищила 32 тис. осіб – Генштаб ЗСУ

08:39 11.06.2022
Двоє людей поранено в результаті обстрілу Зеленодольської та Широківської громад

Двоє людей поранено в результаті обстрілу Зеленодольської та Широківської громад

08:26 11.06.2022
Окупанти застосували вогнеметну реактивну систему по Врубівці на Луганщині

Окупанти застосували вогнеметну реактивну систему по Врубівці на Луганщині

08:03 11.06.2022
На Сумщині за добу окупанти обстріляли три громади, одна людина загинула

На Сумщині за добу окупанти обстріляли три громади, одна людина загинула

08:01 11.06.2022
За добу в результаті обстрілів Донецької області загинуло двоє та поранено семеро людей

За добу в результаті обстрілів Донецької області загинуло двоє та поранено семеро людей

07:26 11.06.2022
На війні загинув офіцер і військовий журналіст Олексій Чубашев

На війні загинув офіцер і військовий журналіст Олексій Чубашев

07:08 11.06.2022
Українські війська продовжують зупиняти окупантів, наскільки вистачає зброї

Українські війська продовжують зупиняти окупантів, наскільки вистачає зброї

21:07 10.06.2022
На сході України знищено 30 окупантів і 6 одиниць їх техніки

На сході України знищено 30 окупантів і 6 одиниць їх техніки

20:19 10.06.2022
Будівельна галузь за три місяці війни скоротилася на 70%, собівартість будівництва зросла на 20% - СЕО ПБГ "Ковальська"

Будівельна галузь за три місяці війни скоротилася на 70%, собівартість будівництва зросла на 20% - СЕО ПБГ "Ковальська"

18:52 10.06.2022
Бої за Сєвєродонецьк тривають, окупанти готуються до відновлення наступу на Слов'янськ – Генштаб

Бої за Сєвєродонецьк тривають, окупанти готуються до відновлення наступу на Слов'янськ – Генштаб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість втрат особового складу окупантів перевищила 32 тис. осіб – Генштаб ЗСУ

Зеленський вдячний країнам Заходу та міжнародним організаціям за фінансову підтримку України

Українські війська продовжують зупиняти окупантів, наскільки вистачає зброї

Смертний вирок громадянам Великої Британії в Донецьку – сигнал усім, хто не хоче зруйнувати відносини з Москвою, – Зеленський

Трикутник Київ-Лондон-Варшава вибудувався сам по собі – Зеленський студентам і викладачам британських університетів

ОСТАННЄ

Українські зенітники знищили 500-ту повітряну ціль із початку російського вторгнення

ЗСУ знищено 39 окупантів та 11 одиниць техніки, зокрема РЕБ "Борисоглєбськ-2"

Влада Шанхаю знову відправляє 2,7 млн осіб на карантин через COVID-19

Французькі експерти допомагають збирати докази російських воєнних злочинів у Чернігівській області

США не шукають конфлікту в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, але готові захищати свої інтереси - Пентагон

Російські окупанти просуваються у бік Слов'янська, посилюють угруповання на цьому напрямку

Зеленський вдячний країнам Заходу та міжнародним організаціям за фінансову підтримку України

Смертний вирок громадянам Великої Британії в Донецьку – сигнал усім, хто не хоче зруйнувати відносини з Москвою, – Зеленський

Трикутник Київ-Лондон-Варшава вибудувався сам по собі – Зеленський студентам і викладачам британських університетів

У зоні ОС у п'ятницю відбито 14 атак, на двох локаціях тривають бої

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА