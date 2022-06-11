Події

07:39 11.06.2022

Французькі експерти допомагають збирати докази російських воєнних злочинів у Чернігівській області

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Французькі експерти допомагають збирати докази російських воєнних злочинів у Чернігівській області

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова під час зустрічі з послом Франції Етьєном де Понсеном подякувала французькій стороні "за потужну допомогу експертній місії" у пошуку та збиранні доказів російських воєнних злочинів у Чернігівській області.

"Команда Національної жандармерії Французької Республіки (IRCGN) прибула в середині квітня на кілька тижнів. Незабаром уже два місяці, як вони з нами "на землі". На зміну судмедекспертам та фахівцям з ДНК-аналізу прибула делегація експертів іншої спеціалізації: моделювання за допомогою дрону" , балісти, вибухотехніки, а також фахівці із застосування зброї масового ураження. Вони працюють у Чернігівській області та проводять дослідження у місцях руйнувань в результаті обстрілів", – написала Венедіктова на своїй сторінці у фейсбуці в п'ятницю ввечері.

За словами генпрокурора, сторони обговорили співпрацю у сфері розслідування загибелі та поранення французьких журналістів.

"Разом із Генеральним прокурором України Іриною Венедіктовою ми вшанували пам'ять журналіста Фредеріка Леклерка Імхоффа, який помер", уточнив у своєму твіттері де Понсен.

"Ці воєнні злочини мають бути покарані, і ми готові спільно зробити все для цього", - підсумувала Венедіктова.

 

 

 

 

Теги: #допомога #франція #воєнні_злочини

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