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07:06 11.06.2022

Трикутник Київ-Лондон-Варшава вибудувався сам по собі – Зеленський студентам і викладачам британських університетів

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Трикутник Київ-Лондон-Варшава вибудувався сам по собі – Зеленський студентам і викладачам британських університетів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрійний політичний союз і союз у сфері безпеки Київ-Лондон-Варшава вибудувався сам собою.

"Сьогодні, в ситуації повномасштабної війни деякі речі, партнерства, безпекові дії та діалоги вибудовуються самі по собі. Вони залежать від суспільств та їхніх лідерів у тих чи інших країнах. І ось цей трикутник Київ-Лондон-Варшава вибудувався сам собою. Ми дуже близькі. Крім історії, є сьогодні сучасність, у якій з першого дня у нас була, якщо можна так сказати, безпечна політична хімія між лідерами цих держав", - заявив Зеленський під час спілкування через відеозв'язок зі студентами та викладачами університетів Великої Британії.

За його словами, відносини між Україною, Польщею та Великою Британією від початку були побудовані на сильній підтримці України з боку і політичних лідерів, і народів.

"Не словом, а реальними справами: зброя, яка постачалася до нашої держави. Головним хабом була Польща, а головним промоутером, окрім США, нашим стратегічний партнером був офіційний Лондон. Це правда. Велика Британія справді була двигуном у цьому процесі. І я дуже вдячний. У нас вибудувалася довіра. Наша армія довіряє армії Великої Британії. Керівники наших армій спілкуються. Ми допомагаємо одне одному. Є постійний зв'язок із політиками Великої Британії різних рівнів", - сказав глава держави.

"Коли ми говоримо, що сьогодні є така платформа відносин, як потрійний союз, то це не просто відносини. Коли ми переможемо (у війні з РФ – ІФ), а ми точно переможемо, ми вважатимемо, що це наша спільна з Великою Британією і Польщею перемога. Це масштабні майбутні проекти у безпековій сфері. У цьому трикутнику ми вже говоримо про деталі майбутніх гарантій безпеки для України та регіону", - додав він.

Теги: #союз #україна #польща #велика_британія

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