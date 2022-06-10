У чотирьох районах Запорізької області вводиться подовжена комендантська година

У чотирьох районах Запорізької області з 22:00 11 червня до 05:00 13 червня діятиме подовжена комендантська година, повідомляє пресслужба Запорізької ОВА.

"На більшості території Запорізької області в ці вихідні діятиме подовжена комендантська година... Вводиться на території районів Запорізької області: Василівського, Бердянського, Мелітопольського, Пологівського", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що комендантська година запроваджується у зв'язку з активними бойовими діями, що ведуться в області та з урахуванням реальної загрози життю та безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці.

Подовжена комендантська година розпочнеться о 22.00 11 червня 2022 року та закінчиться о 05.00 13 червня 2022 року.

"Нагадуємо, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та інших громадських місцях без спецперепусток", - підсумували в ОВА.