"Нафтогаз" звільнив топменеджера, який купив новий Bentley

НАК "Нафтогаз України" звільнила радника голови правління Олега Діденка, який із жовтня 2021 року займався проблемною заборгованістю у групі.

"Компанія не коментує і не несе відповідальності за особисте життя співробітників", - наголошується у телеграм-каналі "Нафтогазу".

Раніше у соцмережах поширилася інформація, що топменжджер НАК наприкінці травня придбав новий автомобіль Bentley Bentayga. Народний депутат Олексій Кучеренко на своїй сторінці у фейсбуці оприлюднив документи, де зазначено, що йдеться про Діденка.

Сам Діденко поширив серед ЗМІ пояснення, в якому повідомив, що купив автомобіль Bentley на прохання свого друга - громадянина Німеччини Романа Липкіна, оскільки його ціна в Україні через різницю в курсі валют була нижчою на EUR60 тис. У доданому до пояснення рахунку-фактурі зазначалося, що вартість авто становить 9,46 млн грн.

"За реальним курсом 37 гривень за євро його ціна виходила EUR255 810 (а не EUR500 тис.). А ціна в Європі такого авто становить EUR315 000", – описав ситуацію Діденко.

Водночас він зазначив, що його друг Липкін був готовий купити автомобіль за EUR300 тис., а різницю в EUR45 тис. партнери домовилися спрямувати на благодійність.

"Для того щоб не було запитань і я міг довести все: я оформив машину на себе, за такою ціною, і офіційно планував перепродати машину другові найближчими тижнями. Для цього її ще потрібно доставити в Німеччину", – пояснив Діденко.

Як повідомлялося, Діденко очолював ГК "Газ України" і був директором із проблемної заборгованості та газорозподільних мереж "Нафтогазу України" з 2014-го до травня 2020 року.

"Нафтогаз України" об'єднує найбільші нафтогазовидобувні підприємства країни (100% "Укргазвидобування" та 50%+1 акція ПАТ "Укрнафта"). Група також є монополістом зі зберігання природного газу в підземних сховищах (100% "Укртрансгаз") і транспортування нафти трубопровідним транспортом територією країни (100% "Укртранснафта"), активно розвиває напрям постачання газу побутовим споживачам.