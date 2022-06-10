Кабмін пропонує Раді передбачити можливість розмитнення автомобілів у "Дії" - Шмигаль

Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді передбачити можливість розмитнення автомобілів у застосунку "Дія", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ми проголосуємо і передамо до Верховної Ради законопроєкт, що передбачає розмитнення в "Дії". Усе дуже просто і комфортно. Достатньо ввести VIN-код авто, а розрахунок платежів здійснюється автоматично. Сплатити можна прямо в застосунку. Увесь процес розмитнення – не більше ніж п’ять хвилин", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, таким рішенням влада назавжди усуває будь-які схеми, корупцію та маніпуляції з цінами на авто під час їх розмитнення.

"Митники не впливатимуть на формулу розмитнення. Її визначатимуть виключно характеристики авто: об’єм, тип і потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність", - сказав він.

Також Шмигаль заявив, що законопроєкт містить норми, які передбачають повне звільнення від оподаткування автомобілів з електричними двигунами та меншу ставку для автомобілів із гібридними двигунами.

"Урядовий законопроєкт і підхід — приклад того, як реформа цифровізації стає одночасно антикорупційною реформою. Новий сервіс фактично не має аналогів у світі і демонструє бажання держави робити все максимально зручно і прозоро для людей", - підсумував прем'єр.