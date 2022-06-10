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15:47 10.06.2022

Україна має унікальний шанс заскочити у поїзд ЄС - посол Литви

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Україна має унікальний шанс заскочити у поїзд ЄС - посол Литви

Україна має унікальний шанс заскочити в поїзд ЄС, заявив посол Литви в Україні Вальдемарас Сарапінас.

"Сьогодні ми всі бачимо, що в Україні великі зміни, й уже розпочався незворотний процес. Тому я переконаний, що, незважаючи на ці жорстокі втрати, я маю на увазі тисячі смертей безневинних людей, зруйновану інфраструктуру країни, Україна має унікальний шанс заскочити у поїзд ЄС", - сказав Сарапінас в інтерв'ю Українському радіо в п'ятницю.

Дипломат зазначив, що Україна жертвує, захищаючи свободу та безпеку Європи, європейські цінності. "Я думаю, що героїчний спротив України російському вторгненню зробив членство України в ЄС більш реалістичним, адже до війни на Заході було багато скептиків, які стверджували, що Україна не є європейською, що вона надто бідна і з високим рівнем корупції", - зазначив він.

Посол заявив про необхідність рішуче підтримувати вибір України на проєвропейському шляху та надати їй статус кандидата в ЄС.

Він наголосив, що Литва є прихильником членства України в ЄС.

"Ми ніколи не сумнівалися в тому, що Україна належить до європейської сім'ї та має якнайшвидше стати членом ЄС", - запевнив Сарапінас.

Теги: #литва #україна #єс

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