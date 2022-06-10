Події

11:07 10.06.2022

На Харківщині за добу 2 загиблих, 15 поранених унаслідок ворожого обстрілу

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На Харківщині за добу 2 загиблих, 15 поранених унаслідок ворожого обстрілу

Минулої доби ЗС РФ продовжували обстрілювати Харків та населені пункти області з артилерії та РСЗВ, є загиблі та поранені серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Під удар потрапив Шевченківський район Харкова та Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Богодухівський райони області. Пошкоджені будинки, склади, об'єкти інфраструктури. Горіли хвойні ліси та лісосмуги. Протягом доби двоє цивільних загинули, 15 поранені", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, найбільше постраждалих у Печенігах (1 особа загинула, 6 поранені) та Золочеві (1 загиблий, 5 поранених). У Малій Данилівці поранено 2 особи, у Вишневому - 1, у Грушевасі з пораненнями госпіталізовано 12-річного хлопчика.

Теги: #харківська_область #обстріли

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