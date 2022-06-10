Події

10:29 10.06.2022

США занепокоєні рішенням т.зв. суду ДНР про вирок трьом іноземцям, які служили у ЗСУ, закликають РФ та її маріонеток поважати міжнародне гуманітарне право

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США занепокоєні рішенням т.зв. суду ДНР про вирок трьом іноземцям, які служили у ЗСУ, закликають РФ та її маріонеток поважати міжнародне гуманітарне право

США занепокоєні повідомленнями про винесення так званим судом ДНР вироку двом британцям та марокканцю, які служили у Збройних силах України, і закликають РФ та її маріонеток поважати міжнародне гуманітарне право, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Ми серйозно занепокоєні повідомленнями про фіктивний "суд" та його рішення проти законних бійців, які служили у Збройних силах України. Ми закликаємо РФ та її маріонеток поважати міжнародне гуманітарне право, зокрема права та захист, що надаються військовополоненим", - написав Блінкен у твіттері.

Як повідомлялося, так званий суд у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців.

Теги: #сша #вирок #днр

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