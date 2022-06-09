За четвер українські захисники знищили 32 окупанти, 5 одиниць техніки та склад із боєприпасами

За добу четвер у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові знищили 32 російські окупанти та 5 одиниць ворожої техніки, а також підірвали склад з боєприпасами противника, повідомляє пресслужба ОТУ "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", Сьогодні, 9 червня, наші воїни знищили: особового складу – 32; БМП – 1; АТТ – 3; БПЛА – 1; склад із б/п – 1", - йдеться в повідомленні, опублікованому у фейсбуці.