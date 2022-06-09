Події

21:40 09.06.2022

За четвер українські захисники знищили 32 окупанти, 5 одиниць техніки та склад із боєприпасами

1 хв читати
За четвер українські захисники знищили 32 окупанти, 5 одиниць техніки та склад із боєприпасами

За добу четвер у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські військові знищили 32 російські окупанти та 5 одиниць ворожої техніки, а також підірвали склад з боєприпасами противника, повідомляє пресслужба ОТУ "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", Сьогодні, 9 червня, наші воїни знищили: особового складу – 32; БМП – 1; АТТ – 3; БПЛА – 1; склад із б/п – 1", - йдеться в повідомленні, опублікованому у фейсбуці.

 

 

 

Теги: #втрати #схід #ворог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:16 09.06.2022
Російські війська завдали спортивній інфраструктурі збитків на суму $125 млн

Російські війська завдали спортивній інфраструктурі збитків на суму $125 млн

07:59 09.06.2022
Українські військові знищили 30 окупантів та 6 одиниць техніки

Українські військові знищили 30 окупантів та 6 одиниць техніки

07:12 09.06.2022
Протягом середи українська авіація знищила щонайменше 10 одиниць броньованої техніки, близько 20 окупантів

Протягом середи українська авіація знищила щонайменше 10 одиниць броньованої техніки, близько 20 окупантів

21:50 08.06.2022
За середу українські захисники відбили сім атак ворога, знищили девять одиниць техніки, вразили шість повітряних цілей

За середу українські захисники відбили сім атак ворога, знищили девять одиниць техніки, вразили шість повітряних цілей

21:18 08.06.2022
За середу українські захисники знищили 31 окупанта, 6 одиниць техніки

За середу українські захисники знищили 31 окупанта, 6 одиниць техніки

10:29 08.06.2022
РФ втратила за 7 червня в Україні близько 140 військових, три танки та шість безпілотників – Генштаб ЗСУ

РФ втратила за 7 червня в Україні близько 140 військових, три танки та шість безпілотників – Генштаб ЗСУ

20:08 07.06.2022
Війна в Україні забрала життя мінімум 4253 цивільних, ще 5141 поранено

Війна в Україні забрала життя мінімум 4253 цивільних, ще 5141 поранено

21:34 06.06.2022
На сході України знищено 48 окупантів та 5 одиниць техніки

На сході України знищено 48 окупантів та 5 одиниць техніки

09:10 06.06.2022
Від початку вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 31250 осіб, 1386 танків, 211 літаків, 176 гелікоптерів

Від початку вторгнення в Україну армія РФ втратила близько 31250 осіб, 1386 танків, 211 літаків, 176 гелікоптерів

07:32 06.06.2022
Минулої доби українські військові знищили 59 окупантів, 15 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів

Минулої доби українські військові знищили 59 окупантів, 15 одиниць техніки, 3 склади боєприпасів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Гайдай: Ворог знищив символ Сєвєродонецька - Льодовий палац

Генсек Ради Європи Бурич засудила смертні вироки трьом іноземцям так званим судом у Донецьку

Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді

Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти Володимира Путіна і топчиновників із РФ

"Суд" у Донецьку засудив двох полонених британців та марокканця до страти

ОСТАННЄ

Гайдай: Ворог знищив символ Сєвєродонецька - Льодовий палац

Грузія планує виробляти бойові безпілотники та закупити нову партію американських ПТРК "Джавелін"

Вінницька харчосмакова фабрика наростила розлив оцту для задоволення ажіотажного попиту

Глава Мін'юсту Латвії доручив розробити закон, який дозволяє відчужувати російську та білоруську власність

Генсек Ради Європи Бурич засудила смертні вироки трьом іноземцям так званим судом у Донецьку

Зеленський візьме участь у саміті НАТО в Мадриді

Конституційний суд визнав неконституційним п.4 частини першої ст.284 КПК України

Російський бізнесмен Фрідман консультується про набуття українського громадянства

Ворожі війська вбили трьох мирних жителів Донбасу за добу

У Сєвєродонецьку тривають запеклі бої, окупанти відступили

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА