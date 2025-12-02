Інтерфакс-Україна
Події
22:15 02.12.2025

Сили оборони відбили з початку доби 191 ворожу атаку - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 191 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"Сьогодні окупанти завдали одного ракетного та 39 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 113 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 2052 дрони-камікадзе та здійснили 2634 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 48 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/32119

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

