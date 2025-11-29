Інтерфакс-Україна
Події
02:23 29.11.2025

Сили оборони відбили з початку доби 289 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 289 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п’ятниці.

"Загарбники завдали 28 авіаційних ударів, скинувши 86 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 876 дронів-камікадзе та здійснили 2 264 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 65 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/19zZVR8JGA/

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:24 28.11.2025
СБС уразили три російські системи ППО за три дні

СБС уразили три російські системи ППО за три дні

12:02 28.11.2025
Генштаб повідомив про чергове ураження Саратовського НПЗ, сховищ БпЛА на аеродромі "Саки" та низки інших об’єктів

Генштаб повідомив про чергове ураження Саратовського НПЗ, сховищ БпЛА на аеродромі "Саки" та низки інших об’єктів

10:31 28.11.2025
Лубінець: Росія проводить цілеспрямоване ІПСО для дестабілізації ситуації в державі

Лубінець: Росія проводить цілеспрямоване ІПСО для дестабілізації ситуації в державі

01:08 28.11.2025
На фронті більше 200 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

На фронті більше 200 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

08:56 27.11.2025
Захисники України в ніч на 27 листопада знищили або подавили 92 зі 142 засобів повітряного нападу росіян

Захисники України в ніч на 27 листопада знищили або подавили 92 зі 142 засобів повітряного нападу росіян

06:54 27.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1140 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1140 військовослужбовців - Генштаб

22:19 26.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 216 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 216 ворожих атак - Генштаб

11:04 26.11.2025
Генсек НАТО не виключив, що війна РФ проти України може закінчитися цього року

Генсек НАТО не виключив, що війна РФ проти України може закінчитися цього року

02:20 26.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 147 бойових зіткнень - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 147 бойових зіткнень - Генштаб

20:53 25.11.2025
Президент Єврокомісії: Інтереси України – це наші інтереси, ми й надалі будемо твердо підтримувати Україну в майбутніх переговорах

Президент Єврокомісії: Інтереси України – це наші інтереси, ми й надалі будемо твердо підтримувати Україну в майбутніх переговорах

ВАЖЛИВЕ

Окупанти атакували Дніпропетровську область, загинули двоє цивільних

Зеленський підписав указ про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента

Зеленський знову закликав до єдності, бо іншого вибору немає та іншої України не буде

Зеленський доручив СБУ провести аналіз ситуації в правоохоронній системі та в регіонах

Зеленський у суботу проведе консультації з тими, хто може очолити ОП

ОСТАННЄ

У Києві підтверджено загибель людини, кількість поранених зросла до семи — КМВА

Заступник міністра закордонних справ обговорив у Польщі відбудову України, безпеку та підтримку української громади

Двоє поранених та 52 евакуйованих унаслідок нічної атаки на Київщину — ОВА

Мер: До п’яти зросла кількість постраждалих у столиці — двох, зокрема дитину, госпіталізували

Щонайменше шість локацій у столиці пошкоджено в результаті падіння уламків, постраждало четверо людей

У Києві в Солом’янському районі загорілися 25-поверховий та приватний будинки – мер

У Києві внаслідок атаки постраждала дитина, пошкоджено будинок та авто – КМВА

В результаті атаки у Дарницькому та Шевченківському районах столиці пошкоджено багатоповерхівку - МВА

В КИЄВІ ЧУТНО ВИБУХИ ТА РОБОТУ ППО

Рубіо може пропустити зустріч глав МЗС НАТО в Брюсселі на тлі напруженої ситуації довкола плану Трампа щодо України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА