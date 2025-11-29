Сили оборони відбили з початку доби 289 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 289 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 п’ятниці.

"Загарбники завдали 28 авіаційних ударів, скинувши 86 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 876 дронів-камікадзе та здійснили 2 264 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 65 штурмових та наступальних дій.

