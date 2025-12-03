Інтерфакс-Україна
06:40 03.12.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1200 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби  склали 1200 одиниць живої сили та 72 одиниці техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 6.30 середи.

Зокрема українськими воїнами знищено 6 танків, 3 бойові броньовані машини, 12 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 47 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одиницю спецтехніки

Повітряні удари коштували противнику знищених 90  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/32120

