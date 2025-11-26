Інтерфакс-Україна
02:20 26.11.2025

Сили оборони відбили з початку доби 147 бойових зіткнень - Генштаб

З початку доби відбулося 147 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

"Загарбники завдали одного ракетного та 44 авіаційних ударів, застосувавши 22 ракети та скинувши 44 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3 511 дронів-камікадзе та здійснили 3 259 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 46 штурмових та наступальних дій.

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав учасників Коаліції охочих розробити працездатну рамку для розгортання сил стримування в Україні

Макрон: Найближчими днями ми фіналізуємо рішення з країнами ЄС щодо забезпечення фінансування України

Макрон: "Мирні переговори" мають продовжуватися, і маємо й надалі тиснути на Росію

Макрон: Буде створена робоча група під керівництвом Франції та Британії, за підтримки Туреччини й США щодо підготовки гарантій безпеки для України

Зеленський готовий зустрітися з Трампом під час Дня подяки, щоб остаточно узгодити угоду – Єрмак

ОСТАННЄ

ОВА: Внаслідок атаки на Запоріжжя госпіталізовано вже 12 людей

Bloomberg опублікував жовтневі розмови Віткоффа, Ушакова та Дмітрієва про підготовку мирного плану

Кількість поранених унаслідок атаки росіян на Запоріжжя зросла до семи — ОВА

Україна та Британія обговорили посилення оборонної співпраці та розгортання сил стримування Коаліцією охочих — ОП

Ворог атакував Запоріжжя безпілотниками: пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок, поранено четверо людей — ОВА

Міністр Сухопутних військ США Дрісколл цього тижня відвідає Київ — Єрмак

У переговорах США та України щодо мирного плану залишаються невирішеними три ключові незгоди - ЗМІ

Шмигаль обговорив із заступницею Генсека НАТО підтримку України та наслідки атаки на Київ

Єрмак: З ТОТ повернули ще трьох українських дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA

На Дніпропетровщині російські війська атакували рятувальників FPV-дроном під час ліквідації наслідків обстрілу — ДСНС

