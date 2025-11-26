Сили оборони відбили з початку доби 216 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 216 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

"Загарбники завдали 41 авіаційного удару, скинувши 103 керованих авіабомби. Крім цього, росіяни залучили для ураження 3 178 дронів-камікадзе та здійснили 2 972 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 49 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/31850