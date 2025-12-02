Сили оборони відбили з початку доби 202 ворожі атаки - Генштаб

З початку доби відбулося 202 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

"Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктів одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 41 авіаційного удару із застосуванням 129 керованих авіабомб. Зафіксовано 2 364 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 2 621 артилерійський обстріл", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 49 штурмових та наступальних дій.

