Інтерфакс-Україна
Події
22:26 29.11.2025

Сили оборони відбили з початку доби 260 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 260 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 суботи.

"Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 86 керованих авіабомб, здійснив 2697 обстрілів та 2509 ударів дронами-камікадзе", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 76 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/31976

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

