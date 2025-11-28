Інтерфакс-Україна
Події
15:24 28.11.2025

СБС уразили три російські системи ППО за три дні

1 хв читати
СБС уразили три російські системи ППО за три дні
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Оператори батальйону Asgard у складі 412-ї бригади Nemesis СБС у взаємодії з 12 ОЦСП та спецпідрозділом ГУР МО України "Кабул 9" поцілили одразу в три дороговартісні ЗРК противника, повідомляє командування Сил безпілотних систем ЗСУ.

"Було пошкоджено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2". Загальна вартість цих зразків озброєння оцінюється в $60 млн. Ці комплекси є ключовими елементами системи ворожої ППО противника на оперативно-тактичній та оперативній глибині. Їхнє знищення суттєво послаблює прикриття важливих районів та стратегічних об’єктів", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що оператори 412-ї бригади Nemesis системно завдають противнику багатомільйонних втрат і забезпечують підрозділам Сил оборони перевагу як на тактичному рівні, так і в глибокому тилу противника.

 

Теги: #сбс #ппо #ворог #ураження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:07 28.11.2025
ППО за ніч збила 63 з 72 ворожих БпЛА, є влучання на шести локаціях

ППО за ніч збила 63 з 72 ворожих БпЛА, є влучання на шести локаціях

11:54 27.11.2025
СБС уразили російський завод, який виробляє комплектуючі для Shahed та "Калібрів"

СБС уразили російський завод, який виробляє комплектуючі для Shahed та "Калібрів"

08:23 27.11.2025
Сили безпілотних систем уразили за добу 770 ворожих цілей

Сили безпілотних систем уразили за добу 770 ворожих цілей

06:54 27.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1140 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1140 військовослужбовців - Генштаб

22:19 26.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 216 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 216 ворожих атак - Генштаб

20:13 26.11.2025
Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно - Зеленський

Завдання щодо вітчизняного виробництва зброї мають бути виконані вчасно - Зеленський

13:55 26.11.2025
Сили оборони України уразили військові цілі та об’єкти ВПК Росії – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили військові цілі та об’єкти ВПК Росії – Генштаб ЗСУ

09:18 26.11.2025
Сили оборони знешкодили 72 ворожих БпЛА із 90, є влучання на 10 локаціях

Сили оборони знешкодили 72 ворожих БпЛА із 90, є влучання на 10 локаціях

02:20 26.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 147 бойових зіткнень - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 147 бойових зіткнень - Генштаб

16:22 25.11.2025
Мадяр шукає операторів для створення "вибухових блокбастерів": набір до СБС набирає обертів

Мадяр шукає операторів для створення "вибухових блокбастерів": набір до СБС набирає обертів

ВАЖЛИВЕ

Проведені обшуки у керівника ОП, про підозру жодній особі не повідомляли – джерело в антикорупційних органах

НАБУ підтвердило проведення слідчих дій (обшуків) у Єрмака, що здійснюються в межах розслідування

Єрмак повідомив, що процесуальні дії проводяться у нього вдома і про повне сприяння правоохоронцям

Біля Гуляйполя українські захисники стримали наступ, фронт стабілізований– Сили оборони Півдня

НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - УП

ОСТАННЄ

Окупанти завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Херсоні, можливі перебої з електро- та водопостачанням

У Києві попрощались з воїном-інтернаціоналістом "Немо"

Трамп готовий визнати контроль РФ над Кримом та іншими окупованими територіями України в рамках "мирного плану" - ЗМІ

Інформація щодо присутності росіян на околицях Гуляйполя не відповідає дійсності - Волошин

Завершено капітальний ремонт шляхопроводу біля метро "Дарниця" – мер

Повідомлення про "захід у Гуляйполе військ РФ" не відповідають дійсності – ЦПД

Завершилися прослуховування учасників із лонглиста нацвідбору на "Євробачення-2026"

Сергія Кузнєцова, підозрюваного у підриві "Північних потоків", заарештували у ФРН

EVA відкрила четвертий магазин елітного формату

Національна прокуратура Польщі видала ордери на арешт українців, підозрюваних у диверсіях на залізниці

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА