СБС уразили три російські системи ППО за три дні

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Оператори батальйону Asgard у складі 412-ї бригади Nemesis СБС у взаємодії з 12 ОЦСП та спецпідрозділом ГУР МО України "Кабул 9" поцілили одразу в три дороговартісні ЗРК противника, повідомляє командування Сил безпілотних систем ЗСУ.

"Було пошкоджено ЗРК "Бук-М1", "Бук-М2" та "Тор-М2". Загальна вартість цих зразків озброєння оцінюється в $60 млн. Ці комплекси є ключовими елементами системи ворожої ППО противника на оперативно-тактичній та оперативній глибині. Їхнє знищення суттєво послаблює прикриття важливих районів та стратегічних об’єктів", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що оператори 412-ї бригади Nemesis системно завдають противнику багатомільйонних втрат і забезпечують підрозділам Сил оборони перевагу як на тактичному рівні, так і в глибокому тилу противника.