06:54 27.11.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1140 військовослужбовців - Генштаб

Втрати окупантів впродовж доби  склали 1140 одиниць живої сили та 139 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 четверга.

Зокрема українськими воїнами знищено один танк, три бойові броньовані машини, 21 артилерійську систему, одну РСЗВ, один засіб ППО, два літаки, 109 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн і одиницю спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 214  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

