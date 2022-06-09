Війна в Україні забрала життя щонайменше 4302 цивільних, ще 5217 поранено

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 8 червня склали 9519 цивільних (двома днями раніше – 9394), зокрема 4302 загиблих (4253), повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ ООН) у четвер.

"УВКПЛ вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі щодо даних ООН.

Відповідно до нього, це стосується, наприклад, Маріуполя (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.) та Попасної (Луганська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 1639 чоловіків, 1075 жінок, 105 хлопчиків і 100 дівчаток, тоді як стать 67 дітей і 1316 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 5217 поранених – 149 хлопчиків та 120 дівчаток, а також 170 дітей, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно зі зведенням на два дні раніше було поранено ще шестеро дітей.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях станом на опівночі 9 червня було зафіксовано 2339 (2303) загиблих та 2326 (2299) поранених на території, контрольованій урядом, та 154 (152) загиблих та 653 (639) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 1809 (1798) загиблих та 2326 (2203) поранених.

У зведенні традиційно йдеться, що зростання показників до попереднього зведення не слід зараховувати лише на випадки 7-8 червня, оскільки протягом цього періоду Управління верифікувало кілька випадків за попередні дні.