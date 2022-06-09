Лідери політичних груп Європарламенту закликали глав держав та урядів на саміті надати Україні статус кандидата в ЄС

Лідери політичних груп Європейського парламенту виступили із заявою, в якій закликали глав держав та урядів країн-членів ЄС, які зберуться на саміт 23-24 червня, надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

Відповідну заяву поширено у четвер у Брюсселі. "Ми, лідери політичних груп Європарламенту, звертаємось до глав держав та урядів, які зберуться 23-24 червня, щоб ухвалити рішення за заявками України, Республіки Молдова та Грузії на вступ до Європейського Союзу. ЄС має проявити мужність, рішучість та далекоглядність у сьогоднішньому контексті жорстокої агресивної війни проти нашого європейського сусіда України та погіршення міжнародної обстановки. Європейський Союз має бути надійним партнером і геополітичним гравцем, який заслуговує на довіру, який живе відповідно до своїх принципів і цінностей, демонструючи солідарність із тими, хто відстоює ті самі ідеали", - йдеться в заяві.

Політичні лідери зазначили, що громадяни України "хочуть жити у вільній, демократичній та процвітаючій країні, яка є гордим та відданим членом європейської сім'ї".

"Ми визнаємо, що ці сподівання поділяють народи Грузії та Молдови, а також країн Західних Балкан, очікування яких не можна й надалі ігнорувати. Ось чому ми наполегливо закликаємо вас надати статус кандидата в члени ЄС Україні та Республіці Молдова відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз і як початок процесу, заснованого на заслугах, та працювати над наданням того самого статусу Грузії, виконуючи законні сподівання грузинського народу. Водночас ми нагадуємо, що давня прихильність ЄС Західним Балканам залишається незмінною", - резюмували лідери політгруп Європарламенту.