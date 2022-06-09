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14:16 09.06.2022

ЄС виділяє додаткові EUR205 млн гуманітарної допомоги Україні

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ЄС виділяє додаткові EUR205 млн гуманітарної допомоги Україні

Євросоюз надає Україні гуманітарну допомогу у розмірі ще EUR205 млн, повідомило представництво ЄС в Україні.

"Понад 100 днів ми спостерігаємо непотрібні страждання та незлічені порушення міжнародного гуманітарного права. За часів кризи наш обов'язок - допомагати найбільш ураженим верствам населення. Ми швидко відреагували, значно розширивши нашу присутність в Україні. Завдяки цьому фінансуванню наші гуманітарні партнери надають їжу, воду, медичну допомогу, захист та грошову підтримку. Також ми тісно співпрацюємо з українською владою, щоб гарантувати, що допомога, яка надається країнами-членами ЄС, відповідає потребам, які постійно змінюються", - сказав європейський комісар з питань гуманітарної допомоги та управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич, який відвідує Україну у четвер.

Зазначається, що Ленарчич відвідує Україну через різке зростання гуманітарних потреб. Ціль його візиту - зустрітися з гуманітарними організаціями та українськими чиновниками, аби допомогти у координації відповіді ЄС на ці потреби безпосередньо на місці.

У представництві ЄС поінформували, що загальне фінансування гуманітарної допомоги та сума нефінансової підтримки, яку ЄС надав Україні у відповідь на незаконне вторгнення Росії, перевищили EUR700 млн. EUR13 млн із цієї суми спрямовано на проєкти у сусідній Молдові.

Теги: #україна #єс #гумдопомога

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