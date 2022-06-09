Події

13:53 09.06.2022

На Центральному залізничному вокзалі Києва посилено контроль за безпекою на вході, на черзі - інші міста-мільйонники - УЗ

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На Центральному залізничному вокзалі Києва посилено контроль за безпекою на вході, на черзі - інші міста-мільйонники - УЗ

На вході до Центрального залізничного вокзалу Києва встановлено комплексну систему огляду для підвищення безпеки, техніку надав Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ).

"Якщо ви пам'ятаєте, то з перших днів війни наші вокзали були найбільш безпечними місцями в країні. Нам вдалося зберегти безпеку, жоден пасажир не загинув і не був серйозно поранений за перші 100 днів війни. Потрібно посилювати заходи безпеки на випередження. Ми хочемо, щоб вокзали та поїзди залишалися тією зоною безпеки, якою вони були під час першої фази війни", - сказав голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін під час презентації системи у четвер.

Він зазначив, що у середу був її перший тестовий день, сьогодні - перший робочий.

"За вчорашній день ми пропустили 7 тис. людей. І лише ввечері протягом 45 хвилин був "затор" на вході. Наше завдання зробити так, щоб нормою проходження контролю безпеки на вході у вокзал стали три хвилини і не більше ніж 10 хвилин - у піковий час роботи вокзалу, у цьому нам допомагає наша сестринська компанія - Міжнародний аеропорт "Бориспіль", - наголосив Камишін.

Голова "Пасажирської компанії" УЗ Олександр Перцовський, у свою чергу, додав, що у зв'язку з посиленим контролем пасажирам рекомендується прибувати на вокзал за 30-40 хвилин до рейсу, що дасть змогу спокійно "пройти контроль, зайти на вокзал, випити каву або чай, сісти в поїзд та поїхати".

При цьому він додав: якщо пасажир поспішає на поїзд, який має незабаром вирушити, він може звернутися до чергових вокзалу, які перебуватимуть, зокрема, зовні будівлі. Вони допоможуть оперативно пройти контроль та вчасно потрапити на поїзд.

Перцовський також повідомив, що службові собаки кінологічної служби "Борисполя" також чергуватимуть на вокзалі, допомагаючи спеціалістам з безпеки проводити заходи з контролю.

За його словами, за перший день тестової роботи зареєстровано 20 випадків спроб пронести на територію вокзалу заборонені речі. З них - шість випадків спроб пронести зброю.

"Після тестування ми йтимемо за пасажиропотоком. Київ генерує приблизно 65-70% пасажиропотоку. Тож працюватимемо відповідно до міст-мільйонників. У кожному вокзалі буде своя технологія, оскільки нам важливо не просто показово встановити рамки, а справді організувати режимну територію", - сказав голова "Пасажирської компанії".

Теги: #вокзал #київ #безпека

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