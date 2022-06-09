Україна отримала вже близько 250 бронемашин від країн-партнерів – Резніков

Збройні сили України отримали з початку повномасштабного вторгнення РФ близько 250 бойових броньованих машин і тисячі зенітних ракетних комплексів та гранатометів від західних країн-партнерів України, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Від партнерів ми отримали близько 250 бронемашин західних зразків (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound тощо) і продовжуємо цю роботу. Я вже можу не згадувати ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom тощо), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan тощо) і гранатомети (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH/MATADOR та ін.) – їх тисячі, це загальновідомо. Це далеко не повний перелік, про деякі інші системи сучасних озброєнь ще зарано говорити, ми розповімо пізніше. Але їхню дію відчує на собі ворог уже зараз", - написав Резніков у фейсбуці в четвер.

Глава відомства також згадав про рішення США та Великої Британії надати Україні реактивні системи залпового вогню. "Наші воїни вже деякий час навчаються ними управляти. Я провів багато дискусій з іноземними колегами, щоб запустити завчасну підготовку команд для різних типів зброї, щодо яких ще немає політичних рішень. Навчання за деякими позиціями почалося ще в березні. Зараз підготовку проходять чи розпочнуть найближчим часом понад півтори тисячі наших військових", - розповів Резніков.

Він також повідомив, що за постачанням до ЗСУ танків та іншої бронетехніки радянського зразка, що сумарно вже обчислюється сотнями, Міноборони України конкурує за лідерство з російською армією.

Керівник оборонного відомства зазначив, що Україна отримала від партнерів, придбала на ринку, виготовила та передала Збройним силам значну кількість зброї, якої "вистачило б для переможної оборони від будь-якої армії у Європі, але не від Росії". "Російський Молох має в запасі ще багато засобів для пожирання людських життів задля задоволення свого імперського его. Тому ми наголошуємо – Україні конче потрібне важке озброєння, і дуже швидко. Ми довели, що у нас немає страху перед Кремлем, на відміну від багатьох інших". Але ми як країна не можемо собі дозволити стікати кров'ю, втрачаючи наших найкращих синів та дочок", - наголосив міністр.

Він заявив, що категорично незадоволений темпами і кількістю озброєння, яке постачають Україні, але подякував США, Великій Британії, Польщі, країнам Балтії і "всім іншим державам, які допомагають стримувати російське зло", а також відзначив роль волонтерів, які закривають цілу низку важливих потреб, "за якими держава працює ще не повною мірою": БПЛА, засоби зв'язку та інші компоненти.

За словами міністра, найближчим часом відомство має намір отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпасів до них, забезпечити повне заміщення деяких наявних калібрів радянського зразка на поширені в країнах НАТО платформи, домовитися з партнерами про перехід до постачання не у вигляді окремих платформ, а у вигляді цілісних підрозділів, готових до виконання бойових завдань (organic unit).

Також планується залучити сотні одиниць важкої бронетехніки для контрнаступу й отримати бойові літаки та засоби ППО/ПРО для захисту неба України, розповів Резніков.