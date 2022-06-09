Події

12:46 09.06.2022

Окупанти планують випускати українських полонених на мінні поля - СБУ

1 хв читати
Окупанти планують випускати українських полонених на мінні поля - СБУ

Окупанти розглядають спосіб розмінування м. Маріуполь Донецької області, випустивши полонених українців на мінні поля, називаючи це "розмінуванням природним методом", повідомляється у телеграм-каналі Служби безпеки України у четвер із посиланням на перехоплені телефонні розмови.

"Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя", - сказав своєму колезі військовослужбовець ФСБ РФ із позивним "Каспій".

При цьому він запевнив, що це вже узгоджено з місцевими колабораціоністами, які виконують роль окупаційної влади. "Наше руководство продублировало коменданту области, все всё в курсе. Главное - механизм продумать", - додав окупант.

 

Теги: #сбу #війна #полонені

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:29 09.06.2022
Зеленський назвав російську агресію "новим вірусом", а зброю та санкції – вакциною від нього

Зеленський назвав російську агресію "новим вірусом", а зброю та санкції – вакциною від нього

09:50 09.06.2022
Російські війська завдали ракетного удару по Новограду-Волинському, пошкоджено багатоповерхову будівлю – голова ОВА

Російські війська завдали ракетного удару по Новограду-Волинському, пошкоджено багатоповерхову будівлю – голова ОВА

09:44 09.06.2022
РФ втратила за добу 8 червня в Україні близько 200 військових, 5 танків та 3 безпілотники – Генштаб ЗСУ

РФ втратила за добу 8 червня в Україні близько 200 військових, 5 танків та 3 безпілотники – Генштаб ЗСУ

09:29 09.06.2022
Російські війська ввечері в середу двічі обстріляли населені пункти Сумщини – голова ОВА

Російські війська ввечері в середу двічі обстріляли населені пункти Сумщини – голова ОВА

08:44 09.06.2022
У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 263 дитини, 488 – поранено

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 263 дитини, 488 – поранено

19:34 08.06.2022
Генштаб ЗСУ: Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру на сході України, ЗС України завдають загарбникам значних втрат

Генштаб ЗСУ: Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру на сході України, ЗС України завдають загарбникам значних втрат

19:17 08.06.2022
Російські окупанти грабують місцеве населення та знищують інфраструктуру на окупованих територіях України - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти грабують місцеве населення та знищують інфраструктуру на окупованих територіях України - Генштаб ЗСУ

19:02 08.06.2022
Кулеба: Росія, як і раніше, націлена на війну, а не на дипломатію

Кулеба: Росія, як і раніше, націлена на війну, а не на дипломатію

17:47 08.06.2022
Загрози оточення українських військ на Луганщині немає - голова ОВА

Загрози оточення українських військ на Луганщині немає - голова ОВА

17:11 08.06.2022
Усі іноземці, що воюють проти російських окупантів на боці ЗСУ, є комбатантами та мають відповідні права – заява Генштабу ЗСУ

Усі іноземці, що воюють проти російських окупантів на боці ЗСУ, є комбатантами та мають відповідні права – заява Генштабу ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська армія втрачає до 100 бійців убитими та до 500 пораненими щодня – Резніков

У Києві затримано лідера партії та керівника територіального осередку, які вимагали у підприємця $2,5 млн за статус нардепа – поліція

Зеленський назвав російську агресію "новим вірусом", а зброю та санкції – вакциною від нього

РФ втратила за добу 8 червня в Україні близько 200 військових, 5 танків та 3 безпілотники – Генштаб ЗСУ

Ворог розгорнув підрозділи ствольної та реактивної артилерії, а також ТРК "Точка-У"

ОСТАННЄ

Посол Великої Британії відвідала Бучу

Україна отримала вже близько 250 бронемашин від країн-партнерів – Резніков

Чистий приплив в Україну через західний кордон триває вже 30 днів, але останніми днями впав до мінімуму

Польські САУ "Краб" готові до виконання завдань на фронті - Резніков

Українська армія втрачає до 100 бійців убитими та до 500 пораненими щодня – Резніков

ДБР повідомило про підозру двом оцінювачам, які занизили вартість акцій заводу "Більшовик" на 1 млрд грн

У Києві затримано лідера партії та керівника територіального осередку, які вимагали у підприємця $2,5 млн за статус нардепа – поліція

РФ мінує Херсонщину боєприпасами минулого сторіччя - ГУР Міноборони

Російські окупанти в Маріуполі остаточно зносять будинки та відмовляються шукати тіла загиблих під завалами – радник мера

КМДА має намір відновити пошкоджений унаслідок обстрілу будинок на проспекті Лобановського до середини осені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА