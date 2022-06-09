Окупанти планують випускати українських полонених на мінні поля - СБУ

Окупанти розглядають спосіб розмінування м. Маріуполь Донецької області, випустивши полонених українців на мінні поля, називаючи це "розмінуванням природним методом", повідомляється у телеграм-каналі Служби безпеки України у четвер із посиланням на перехоплені телефонні розмови.

"Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя", - сказав своєму колезі військовослужбовець ФСБ РФ із позивним "Каспій".

При цьому він запевнив, що це вже узгоджено з місцевими колабораціоністами, які виконують роль окупаційної влади. "Наше руководство продублировало коменданту области, все всё в курсе. Главное - механизм продумать", - додав окупант.