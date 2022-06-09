У США п'ятеро людей загинули в результаті аварії військового конвертоплану

В американському штаті Каліфорнія конвертоплан американської армії Bell V-22 Osprey зазнав аварії, повідомляють у четвер ЗМІ США.

Влада вважає, що всі п'ятеро людей, які перебували на борту, загинули.

Авіакатастрофа сталася за 50 км на північ від мексиканського кордону та 240 км на схід від міста Сан-Дієго.

При цьому американські військові спростували інформацію, що з'явилася в ЗМІ, що на борту конвертоплану, що впав, знаходилися радіоактивні матеріали.