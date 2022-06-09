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07:07 09.06.2022

Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

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Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Представники Європарламенту рекомендували надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, повідомляє DW.

"Євродепутати вважають, що Євросоюз має надати Україні статус кандидата на членство в об'єднанні. Про це йдеться в резолюції Європарламенту щодо зовнішньої, безпекової та оборонної політики ЄС після агресивної війни Росії проти України, ухвалені на пленарному засіданні у Страсбурзі в середу, 8 червня. За неї проголосували 438 євродепутатів, 65 – висловилися проти, ще 94 – утрималися", - йдеться в повідомленні, оприлюденому на сайті в середу.

Також "Європарламент рекомендував без зволікань надати зброю відповідно до потреб, висловлених українською владою, зокрема використовуючи Європейський інструмент підтримки миру та координаційний центр, а також за двосторонніми угодами між державами ЄС і Україною".

 

Теги: #кандидат #єс #рекомендація
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