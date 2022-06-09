За середу внаслідок обстрілів загинуло 4 особи, 11 – поранено

За середу внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Донецької області загинуло чотири особи, ще 11 – поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 8 червня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донбасу – трьох у Кураховому та одного в Авдіївці. Ще 11 цивільних сьогодні дістали поранення. Крім того, у Костянтинівці медичну допомогу отримала одна людина, поранена на Луганщині", - написав Кириленко в телеграм-каналі в середу.

Крім цього, "вдалося уточнити інформацію про чотирьох загиблих у Маріуполі, серед яких дві дитини".

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.