Російські окупанти грабують місцеве населення та знищують інфраструктуру на окупованих територіях України - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення та знищувати інфраструктуру на окупованих територіях України, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На тимчасово захоплених територіях України окупанти продовжують здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, проводити обшуки цивільних жителів, грабувати та знищувати місцеву інфраструктуру", - йдеться у повідомленні Генштабу, оприлюдненому у середу.