Події

19:17 08.06.2022

Російські окупанти грабують місцеве населення та знищують інфраструктуру на окупованих територіях України - Генштаб ЗСУ

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Російські окупанти грабують місцеве населення та знищують інфраструктуру на окупованих територіях України - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують грабувати місцеве населення та знищувати інфраструктуру на окупованих територіях України, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На тимчасово захоплених територіях України окупанти продовжують здійснювати заходи адміністративно-поліцейського режиму, проводити обшуки цивільних жителів, грабувати та знищувати місцеву інфраструктуру", - йдеться у повідомленні Генштабу, оприлюдненому у середу.

 

Теги: #війна #грабіж #окупанти
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