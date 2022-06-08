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13:44 08.06.2022

Україна очікує від саміту НАТО дива, але передумов для цього немає - Кулеба

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Україна очікує від саміту НАТО дива, але передумов для цього немає - Кулеба

Україна очікує від саміту НАТО в Мадриді дива, але передумов для цього немає, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Моє реалістичне очікування від саміту НАТО - це те, що станеться диво. Якщо воно станеться - я буду щасливий. Поки що я передумов для цього не бачу. Я маю на увазі саме щодо позиції НАТО стосовно України", - зазначив Кулеба на брифінгу в середу.

Глава МЗС додав, що поки що не бачить якихось потужних рішень, які НАТО готує для ухвалення на своєму саміті, щодо України чи чорноморської безпеки.

За його словами, Україна обговорює з Іспанією формат участі у саміті НАТО.

"Щодо формату участі України у саміті ми працюємо наразі з Іспанією, приймаючою державою, і визначаємося з оптимальним форматом, тому що у нас є певні обмеження, пов'язані з подорожами, у них є певні обмеження, пов'язані з позицією Угорщини. Якийсь формат придумаємо, щось відбудеться обов'язково", - наголосив Кулеба.

Теги: #нато #прогноз #саміт
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