МЗС представить документ про виявлені Україною шляхи обходу санкцій проти РФ

Міністерство закордонних справ України наступного тижня подасть документ щодо виявлених Україною шляхів обходу санкцій проти Росії, повідомив спеціальний представник МЗС України з питань санкційної політики Олексій Макеєв.

"Наша велика санкційна команда з представників різних міністерств і відомств нині працює над серйозним документом, який я маю намір наступного тижня представити нашим партнерам, санкційним координаторам щодо виявлених Україною шляхів обходу санкцій із конкретними прикладами, трендами у цій санкційній політиці", - зазначив Макеєв в ефірі національного телемарафону в середу.

За його словами, після цього МЗС відразу ж вживатиме заходів, щоб держави-члени санкційної коаліції, яка налічує вже понад 40 держав, переслідували такий обхід санкцій, а також впливали на ті держави, переважно держави Євразійського Союзу, через які Росія намагається ці санкції обходити.