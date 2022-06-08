Події

08:24 08.06.2022

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 263 дитини, понад 478 поранено

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У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 263 дитини, понад 478 поранено

Станом на ранок 8 червня 2022 року понад 741 дитина постраждала в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 263 дитини загинули, понад 478 поранені, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначається в повідомленні у телеграм-каналі.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 190, Харківській – 122, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 53, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 30, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській - 15.

5 червня внаслідок обстрілу окупантами с. Добропілля Пологівського району Запорізької області отримав вогнепальне поранення 9-річний хлопчик.

Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про поранення 10-ти дітей у Харківській області.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст і сіл пошкоджено 1958 навчальних закладів. При цьому 186 із них повністю зруйновані.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна
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