Події

20:44 07.06.2022

Генсек ООН вважає, що ситуацію з постачанням зерна з України вдасться залагодити

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Генсек ООН вважає, що ситуацію з постачанням зерна з України вдасться залагодити

Генсек ООН Антоніу Гутерреш розраховує на досягнення угоди щодо постачання зерна з України, повідомив у вівторок на брифінгу його представник Стефан Дюжаррік.

"Генеральний секретар налаштований рішуче щодо операції з постачання зерна з України і також щодо експорту продовольства та добрив з Росії. Зусилля продовжуються", - сказав Дюжжарік.

Він зазначив, що в ООН не розголошуватимуть деталі ситуації, поки переговори тривають.

 

 

Теги: #зерно #оон #україна
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