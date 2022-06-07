Генсек ООН вважає, що ситуацію з постачанням зерна з України вдасться залагодити

Генсек ООН Антоніу Гутерреш розраховує на досягнення угоди щодо постачання зерна з України, повідомив у вівторок на брифінгу його представник Стефан Дюжаррік.

"Генеральний секретар налаштований рішуче щодо операції з постачання зерна з України і також щодо експорту продовольства та добрив з Росії. Зусилля продовжуються", - сказав Дюжжарік.

Він зазначив, що в ООН не розголошуватимуть деталі ситуації, поки переговори тривають.