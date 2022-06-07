Події

17:17 07.06.2022

Розроблено першу частину довідника з відновлення міст України - заступник голови ОП

1 хв читати
Розроблено першу частину довідника з відновлення міст України - заступник голови ОП

Розроблено першу частину довідника з відновлення міст України, у ньому буде зібрано найкращі світові приклади якісних громадських просторів і описано правила їх створення, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час брифінгу у вівторок.

"Близько місяця тому я анонсував розробку довідника з відновлення міст. Українські архітектори, планувальники, дослідники, дизайнери й інженери запропонували на волонтерських засадах розробити довідник, у якому буде зібрано найкращі світові приклади якісних громадських просторів та описано правила їх створення. На сьогодні вже готова перша частина довідника", - сказав він.

За його словами, в готовій частині довідника зібрано типові елементи профілів вулиць для пішоходів, велосипедистів, громадського транспорту й автомобілів. Описано об'єкти, що розміщуються на вулицях.

Теги: #тимошенко #відновлення #офіс_президента
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:14 07.06.2022
Газопостачання вже відновлено в 694 деокупованих населених пунктах України, електроенергію - майже в 900, вода з'явилася в 627 - заступник голови ОП

Газопостачання вже відновлено в 694 деокупованих населених пунктах України, електроенергію - майже в 900, вода з'явилася в 627 - заступник голови ОП

19:27 06.06.2022
Порошенко: Для розвитку економіки України потрібен статус кандидата в члени ЄС та закінчення війни через глобальне послаблення РФ

Порошенко: Для розвитку економіки України потрібен статус кандидата в члени ЄС та закінчення війни через глобальне послаблення РФ

22:12 03.06.2022
Чернишов: Один із векторів відновлення України – співпраця з міжнародними партнерами на рівні міст і громад

Чернишов: Один із векторів відновлення України – співпраця з міжнародними партнерами на рівні міст і громад

13:44 03.06.2022
За 100 днів війни ЗСУ звільнили 1017 н.п., 1194 об'єкти соціальної інфраструктури повністю відновлено - К.Тимошенко

За 100 днів війни ЗСУ звільнили 1017 н.п., 1194 об'єкти соціальної інфраструктури повністю відновлено - К.Тимошенко

18:01 02.06.2022
Україна разом із міжнародними партнерами розробляє план післявоєнного відновлення інфраструктури - К.Тимошенко

Україна разом із міжнародними партнерами розробляє план післявоєнного відновлення інфраструктури - К.Тимошенко

13:41 01.06.2022
На відновлення України, найімовірніше, знадобляться сотні мільярдів євро чи доларів – посол ЄС

На відновлення України, найімовірніше, знадобляться сотні мільярдів євро чи доларів – посол ЄС

07:29 01.06.2022
У Запоріжжі почали прибирати захисні споруди

У Запоріжжі почали прибирати захисні споруди

11:21 29.05.2022
У Житомирській області почали відновлювати інфраструктуру і житлові будинки

У Житомирській області почали відновлювати інфраструктуру і житлові будинки

07:25 29.05.2022
Ціни на споживання газу для населення в період війни мають залишатися незмінними

Ціни на споживання газу для населення в період війни мають залишатися незмінними

15:47 27.05.2022
Мобільний зв'язок та інтернет відновлено вже на 76% деокупованих територій України - заступник голови ОП

Мобільний зв'язок та інтернет відновлено вже на 76% деокупованих територій України - заступник голови ОП

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польща та Україна підпишуть один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років - Моравецький

Західні санкції не надто вплинули на позицію Росії – Зеленський на конференції Financial Times

У Маріуполі є ризик поширення холери – головний санлікар

Тіла захисників "Азовсталі" доставили до Києва, де буде проведено судмедекспертизу

З початку вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 31 тис. особового складу та 1 390 танків – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Унаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждало енергопідприємство, розпочато розслідування - прокуратура

Надання англійській статусу мови ділового спілкування – це ще один крок України на шляху до ЄС – мовний омбудсмен

Польща та Україна підпишуть один із найбільших контрактів на купівлю зброї за останні 30 років - Моравецький

Туреччина отримає 25% знижки на купівлю зерна з українських морпортів в обмін на допомогу в їх розблокуванні - ЗМІ

Київські ЦНАП відновили прийом документів для реєстрації прав на нерухомість

Західні санкції не надто вплинули на позицію Росії – Зеленський на конференції Financial Times

МЗС України: Вкид російської пропаганди про те, що РФ була готова зупинити спецоперацію ще в березні, - відверта брехня

У Києві затримали шахрая, який привласнив гроші на пальне для волонтерів

У Харкові зафіксовано випадки продажу гуманітарної допомоги - поліція

Жителя Київщини, який здав учасників місцевої самооборони, судитимуть – прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА