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16:22 07.06.2022

Західні санкції не надто вплинули на позицію Росії – Зеленський на конференції Financial Times

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Західні санкції не надто вплинули на позицію Росії – Зеленський на конференції Financial Times

Президент України Володимир Зеленський заявив, що хоча деякі західні санкції вже завдали серйозного удару по російській економіці, вони "не надто вплинули на позицію Росії".

Він сказав про це у вівторок на конференції FT's Global Boardroom, повідомляє Financial Times.

За його словами, Москва постійно знаходила способи оминути санкції. Він також припустив, що деякі західні уряди вже втомилися від економічних наслідків санкцій проти Росії та шукають способи пом'якшити їхній вплив для захисту своїх комерційних інтересів.

Зеленський зазначив, що результат санкцій ми бачимо за деякий термін. При цьому він закликав до впровадження санкцій повністю одразу. "Якщо ви відключили банки від SWIFT, відключити потрібно всі банки", - йдеться у його виступі, розміщеному у його телеграм-каналі.

"Вони підтримують Україну, але також перевіряють, що можна зробити, щоб послабити санкції, щоб бізнес не постраждав", - сказав Зеленський. На переговорах під егідою ООН про відновлення доступу до українських портів Чорного моря Зеленський був готовий підтримати ідею морського коридору, що дає змогу експортувати зерно з українських портів, але, зазначив він, у діалозі з Москвою для зняття блокади немає потреби, оскільки єдина загроза світовим постачанням продовольства виходить від Росії.

"Росія вкрала певний обсяг зерна, вони заходили з ним до держав, які готові були його прийняти. Але ми впіймали цей маршрут. Деякі держави злякалися. Але сам прецедент?" - сказав він.

Зеленський також знову закликав Захід до військової підтримки для відновлення територіальної цілісності своєї країни. "Ми поступаємося в оснащенні і тому не здатні наступати", - сказав він.

Зеленський сказав, що відтиснення російських військ на позиції, зайняті до вторгнення 24 лютого, означатиме "серйозну тимчасову перемогу" для України, але повний суверенітет над її територією залишається його кінцевою ціллю.

Він заявив, що "перемога має бути досягнута на полі бою". Але він також наполягав на тому, що відкритий для мирних переговорів, незважаючи на звірства, здійснені російськими військами під час їхнього 100-денного наступу.

За його словами, будь-яка війна має закінчуватись за столом переговорів. Проте мирні переговори повинні були відбуватися віч-на-віч із президентом Володимиром Путіним, бо, крім російського лідера, "більше нема з ким говорити". Зеленський розкритикував, що він побачив у спробах деяких західних союзників вивчити умови припинення вогню без участі Києва. "Нам потрібен постійний інтерес із боку Заходу, західна підтримка суверенітету України. За спиною України ніколи не може бути переговорів. Як ми можемо домогтися припинення вогню на території України, не дослухаючись позиції цієї країни? Це дуже дивно", - сказав він.

За його словами, союзники можуть зробити більше, щоб посадити Росію за стіл переговорів, поставивши Україні зброю та посиливши економічні санкції проти Москви, включаючи повне нафтове та газове ембарго.

За його словами, вони не мають бути просто посередниками, а мають стежити за тим, щоб Москва припинила бойові дії та дотримувалася будь-якого припинення вогню.

Зеленський не погодився із попередженнями президента Франції Еммануеля Макрона Заходу не ставитися до Росії у дусі "приниження". За словами Зеленського, Макрон дуже добре знав про невиконання Росією попередніх мирних угод у рамках так званого Мінського процесу, який не зміг покласти край бойовим діям на Донбасі з 2014 року. "Я справді не розумію. Приниження Росії. Вісім років вони вбивали нас. Про що ми тут говоримо?" - сказав він.

На відміну від цього, Зеленський назвав чудовою новиною те, що прем'єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону вдалося пережити вотум недовіри депутатам-консерваторам у понеділок увечері. "Я радий, що ми не втратили дуже важливого союзника".

 

 

 

Теги: #санкції #зеленський
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