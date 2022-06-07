Події

15:55 07.06.2022

У Києві затримали шахрая, який привласнив гроші на пальне для волонтерів

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У Києві затримали шахрая, який привласнив гроші на пальне для волонтерів

Правоохоронці в Києві затримали жителя Полтавської області, який привласнив собі гроші для закупівлі пального для українських волонтерів, повідомляє прокуратура Києва.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 36-річному жителю Полтавщини за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 190 КК України), йдеться у повідомленні прокуратури Києва у вівторок у телеграм-каналі.

За інформацією прокуратури, підозрюваний у травні 2022 року, тимчасово проживаючи в Києві, під приводом забезпечення та доставки пального особам, які займаються волонтерською діяльністю, брав у них кошти, однак своїх зобов'язань не виконував і коштів не повертав.

"При цьому зловмисник зобов’язувався придбати та доставити потерпілим пальне за зниженою, начебто оптовою, ціною в кількості від 100 до 900 літрів і дизельного пального, і бензину. За такою схемою протягом травня 2022 року зловмисник ошукав чотирьох осіб, двоє з яких є волонтерами", - зазначають у прокуратурі.

"Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Встановлюються інші можливі потерпілі", - йдеться в повідомленні.

Правопорушення викрили прокурори спільно зі слідчими Голосіївського управління Нацполіції в Києві.

 

Теги: #київ #шахрайство #волонтери #пальне
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