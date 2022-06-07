Події

15:43 07.06.2022

У Харкові зафіксовано випадки продажу гуманітарної допомоги - поліція

2 хв читати
У Харкові зафіксовано випадки продажу гуманітарної допомоги - поліція

У зв'язку з дедалі частішими зверненнями харків'ян про випадки продажу на ринках і в магазинах товарів, які мають ознаки приналежності до гуманітарних вантажів, поліція здійснила профілактичний рейд на території Центрального ринку міста.

"У результаті поліція встановила чотири факти порушень адміністративного законодавства", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Три випадки стосувалися продажу продукції, поставленої як гуманітарна допомога. Зокрема, 60-річний чоловік торгував консервами, а 54-річна жінка також продавала продукцію іноземного виробництва без сертифікатів. Усі товари не мали штрих-кодів, на них були відсутні написи українською мовою. Продавці не змогли пояснити правоохоронцям походження свого товару та не мали документів щодо їх придбання. Стосовно порушників поліцейські склали адміністративні протоколи за статтями 159 (порушення правил торгівлі на ринках), 160 (торгівля з рук у невстановлених місцях) та 164 (порушення порядку провадження господарської діяльності) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Крім того, співробітники поліції викрили 34-річну жінку, яка продавала алкогольні напої без акцизних марок. За цим фактом також складено адміністративний протокол за статтею 156 (порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для вживання тютюнових виробів без їх згоряння) КУпАП.

У поліції обіцяють і надалі вживати необхідних заходів для виявлення і припинення фактів продажу населенню товарів гуманітарної допомоги, які люди мають отримувати безкоштовно.

Теги: #поліція #харківська_область #гуманітарна_допомога
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:38 07.06.2022
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів сталися масштабні пожежі в екосистемах, вогнем знищено близько 30 га - ДСНС

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів сталися масштабні пожежі в екосистемах, вогнем знищено близько 30 га - ДСНС

20:42 06.06.2022
Російські війська обстріляли смт Високий під Харковом, розпочато розслідування

Російські війська обстріляли смт Високий під Харковом, розпочато розслідування

11:56 06.06.2022
За добу на Харківщині троє убитих, 10 поранених унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

За добу на Харківщині троє убитих, 10 поранених унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

19:32 05.06.2022
Окупанти обстріляли Чугуїв, один мешканець загинув, один поранений – мер

Окупанти обстріляли Чугуїв, один мешканець загинув, один поранений – мер

12:06 05.06.2022
На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено 6 мирних жителів

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено 6 мирних жителів

07:49 05.06.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 20 оперативних виїздів, піротехніки знищили 26 ворожих боєприпасів

За добу харківські рятувальники здійснили 20 оперативних виїздів, піротехніки знищили 26 ворожих боєприпасів

07:32 05.06.2022
45 співробітників правопорядку постраждали у зіткненнях із демонстрантами в Єревані

45 співробітників правопорядку постраждали у зіткненнях із демонстрантами в Єревані

10:40 03.06.2022
Російські окупанти обстріляли Донеччину авіацією, "Ураганами" й ракетами "повітря-земля", пошкоджено житлові будинки, коксохімічний і вогнетривкий заводи, приміщення ТЕС - поліція

Російські окупанти обстріляли Донеччину авіацією, "Ураганами" й ракетами "повітря-земля", пошкоджено житлові будинки, коксохімічний і вогнетривкий заводи, приміщення ТЕС - поліція

08:49 03.06.2022
У Харкові через ворожі обстріли спалахнув склад із деревиною

У Харкові через ворожі обстріли спалахнув склад із деревиною

08:18 02.06.2022
На Харківщині від ворожого обстрілу горіли школа, приватні будинки та виробнича будівля, одна жінка загинула

На Харківщині від ворожого обстрілу горіли школа, приватні будинки та виробнича будівля, одна жінка загинула

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Маріуполі є ризик поширення холери – головний санлікар

Тіла захисників "Азовсталі" доставили до Києва, де буде проведено судмедекспертизу

З початку вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 31 тис. особового складу та 1 390 танків – Генштаб ЗСУ

Засідання контактної групи з питань оборони України відбудеться 15 червня у Брюсселі – Пентагон

Ворожі війська з мінометів знову обстрілювали Сумську область

ОСТАННЄ

У Києві затримали шахрая, який привласнив гроші на пальне для волонтерів

Жителя Київщини, який здав учасників місцевої самооборони, судитимуть – прокуратура

На Миколаївщині за весь період війни загинули понад 300 осіб – голова ОВА

Туреччина координує питання створення зернових коридорів для експорту українського зерна – ЗМІ

У Держприкордонслужбі не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію про перетин Овсянніковою кордону України

Ташева: На Херсонщині близько 600 осіб перебувають у заручниках, здебільшого це журналісти та активісти

Українські військові завершили теоретичне навчання та розпочали практичні стрільби з гаубиць PzH 2000 – Генштаб ЗСУ

В Україні в середу очікується тепла й суха погода

У Маріуполі є ризик поширення холери – головний санлікар

ППО збила ракету в районі Запоріжжя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА