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15:27 07.06.2022

Жителя Київщини, який здав учасників місцевої самооборони, судитимуть – прокуратура

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Жителя Київщини, який здав учасників місцевої самооборони, судитимуть – прокуратура

Прокуратура передала до суду справу за обвинуваченням жителя Київської області, який здав російським військовим учасників самооборони у Броварському районі під час окупації області, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина за фактом державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією прокуратури, розслідування встановило, що підозрюваний на початку збройної агресії РФ разом із іншими жителями села Перемоги Броварського району Київської області створив загін самооборони.

"Після окупації населеного пункту, він повідомив російським військовослужбовцям про 5 односельчан з місцевої самооборони. Також вказав загарбникам організатора загону, зазначивши, що саме він надавав вказівки самооборонівцям про методи знищення російської військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Надалі, як зазначають у прокуратурі, окупанти взяли учасників самооборони у полон.

"Вони одягнули їм на голови шапки так, щоб вони закривали обличчя, поставили їх до паркану зі зв’язаними за спиною руками та стріляли в їх сторону імітуючи страту. Всіх полонених тримали під вартою до звільнення села", - інформують у прокуратурі.

Досудове розслідування здійснювало ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

 

Теги: #прокуратура #зрадник
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