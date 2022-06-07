У Держприкордонслужбі не можуть ні підтвердити, ні спростувати інформацію про перетин Овсянніковою кордону України

Спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що не може ні підтвердити, ні спростувати інформацію про перетин кордону України звільненою з "Першого каналу" (РФ) за протест у прямому ефірі тележурналістки, редактора, нині позаштатного журналіста німецької газети Die Welt Марини Овсяннікової.

"Доступ до інформації про перетин кордону третіми особами обмежений. Не всі мають доступ до такої інформації, оскільки це персональні дані. Тому повідомити наразі або підтвердити, або спростувати, чи вона перетинала кордон я не можу", - зазначив Демченко на брифінгу в Медіацентрі "Україна-Укрінформ" у Києві у вівторок.

Спікер зазначив, що всі заходи прикордонного контролю, які здійснюють військовослужбовці, відбуваються відповідно до чинного законодавства і щодо громадян України, і щодо громадян інших країн.

"Якщо говорити про громадян країни-агресора, то заходи щодо перевірки умов їх в'їзду здійснюють посилено", - наголосив Демченко.