Події

08:29 07.06.2022

У результаті збройної агресії РФ загинуло 263 дитини в Україні

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У результаті збройної агресії РФ загинуло 263 дитини в Україні

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 263 дитини, постраждало понад 730 дітей, повідомив Офіс генерального прокурора.

"Станом на ранок 7 червня 2022 року понад 730 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 263 дитини загинуло та понад 467 поранено", - сказано в повідомленні ОГП у фейсбуці.

Наголошується, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Разом із тим, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 190, Київській – 116, Харківській – 112, Чернігівській – 68, Луганській – 53, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській – 17, у м. Києві – 16, Житомирській – 15.

Також повідомляється, що серед загиблих двох людей 3 червня на пляжі в Маріуполі Донецької області через вибух міни – хлопчик 8 років.

Крім того, через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1940 навчальних закладів. При цьому 184 із них повністю зруйновані.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна
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