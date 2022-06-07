Події

07:53 07.06.2022

Окупанти обстріляли Криворізький район із "ураганів", є постраждалі

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Окупанти обстріляли Криворізький район із "ураганів", є постраждалі

Російські окупанти обстріляли Криворізький район на Дніпропетровщині з "ураганів", є постраждалі, повідомив голова військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У нас неспокійно. Криворізький район знову під обстрілами. Вночі ворог ударив з "Ураганів" по Зеленодольській громаді. У Великій Костромці поранено 46-річного чоловіка", - написав Резніченко в телеграм-каналі.

За його словами, потерпілий перебуває в лікарні.

Також у селі пошкоджено будинки, зазначив Резніченко.

 

 

 

Теги: #поранені #обстріли #дніпропетровська_область
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