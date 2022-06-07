Минулої доби бійці знищили 26 окупантів і 20 одиниць техніки

Минулої доби українські захисники знищили 26 людей особового складу, 20 одиниць ворожої техніки, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Наші ракетно-артилерійські підрозділи разом із авіацією знищили 26 рашистів та 10 одиниць ворожої техніки, серед яких танк та ще 6 одиниць броньованої техніки, 2 автомобілі та гаубиця", - сказано в повідомленні.

Українські військові завдали по ворогові два вертолітні удари по накопиченню його сил і позицій на Херсонщині, а також два авіаційні удари парою літаків по складах боєприпасів на Миколаївщині.

Разом із тим, окупанти продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема, артилерійський обстріл Миколаєва 203 мм калібром.

"Рашисти стріляють по житлових кварталах, вбивають городян, руйнують цивільні будинки, знищують автомобілі", - зазначили в ОК.

Також наголошується, що зберігається загроза завдання ракетних ударів з боку Чорного моря.

"Корабельне угруповання в Чорному морі продовжує тримати напоготові 2 надводні та 1 підводний носії крилатих ракет. Також у готовності до дій 1 великий десантний корабель. Але це не знижує ступінь загрози ні ракетних ударів і з моря, і з суші, і з повітря, а також зберігає ймовірність десантної операції", - наголосили в ОК "Південь".