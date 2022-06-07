Події

07:08 07.06.2022

Не менше 60% українців потребують психологічної підтримки через війну

2 хв читати
Не менше 60% українців потребують психологічної підтримки через війну

Перша леді України Олена Зеленська вважає, що не менше 60% українців потребують психологічної підтримки через війну.

"Ось деякі цифри щодо наслідків російської агресії: 40 тис. випадків загибелі або поранення громадян України; 3 млн осіб на окупованих територіях, понад 8 млн усередині переміщених осіб, 6 млн українців були вимушені виїхати за кордон; 44% наших громадян розлучено із сім'єю; 50% українців оцінюють свій психологічний стан як дуже напружений. Все це – прямі показання до психологічної допомоги. За підрахунками МОЗ, нині її потребують не менше 60% українців", - написала Зеленська в телеграм-каналі.

Вона зазначила, що про це згадувалося на робочій групі, яка працює над Національною програмою психічного здоров'я та психосоціальної підтримки.

За її словами, за останні тижні ця ініціатива пройшла шлях від переговорів із першими леді різних країн та ВООЗ до конкретного плану дій на рівні держави.

Зеленська наголосила на наступних кроках цієї програми:

- аудит ресурсів із залученням представників ВООЗ, на основі якого буде розроблено модель системи надання допомоги;

- Навчання сімейних лікарів, психологів, соціальних працівників, педагогів швидких методик психологічної підтримки;

- навчання ізраїльськими спеціалістами українських фахівців, які працюють у медичному та оборонному секторі, з військовими та ветеранами;

- адаптація до українських потреб мобільних застосунків ВООЗ, які дозволяють робити самодіагностику та міститимуть техніку самодопомоги;

- велика комунікаційна кампанія: люди повинні чітко знати, куди йти за підтримкою, якщо почуваєшся невпевнено, втратив спокій, живеш у постійній напрузі.

"Психологи кажуть, що ця війна, навіть після того, як закінчиться нашою перемогою, "відіграватиметься" на психіці щонайменше найближчі сім-десять років. Якщо ми скоротимо цей строк чи полегшимо наслідки, це буде ще одна велика перемога, яку ми маємо здобути – заради наших людей, які так багато пережили", - підсумувала перша леді.

 

Теги: #громадяни #психологічна_підтримка
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:53 25.05.2022
У Лисичанську поліцейські ховають загиблих і померлих громадян у тимчасових братських могилах

У Лисичанську поліцейські ховають загиблих і померлих громадян у тимчасових братських могилах

21:14 17.05.2022
Люди з деокупованих територій і прифронтових населених пунктів зможуть отримати додаткові виплати

Люди з деокупованих територій і прифронтових населених пунктів зможуть отримати додаткові виплати

07:25 23.04.2022
Кожен громадянин України має працювати на оборону

Кожен громадянин України має працювати на оборону

15:15 20.04.2022
З 24 лютого в Україну в'їхали 1,1 млн громадян - Держприкордонслужба

З 24 лютого в Україну в'їхали 1,1 млн громадян - Держприкордонслужба

13:13 05.04.2022
Російські військові депортують жителів Ізюма до РФ – омбудсмен

Російські військові депортують жителів Ізюма до РФ – омбудсмен

08:46 04.04.2022
Глава турецького Міноборони повідомив про готовність країни взяти участь в евакуації з Маріуполя морем

Глава турецького Міноборони повідомив про готовність країни взяти участь в евакуації з Маріуполя морем

18:52 17.03.2022
З початку війни в Україну повернулися понад 320 тис. осіб – Держприкордонслужба

З початку війни в Україну повернулися понад 320 тис. осіб – Держприкордонслужба

13:11 14.03.2022
Найближчим часом буде вжито додаткових заходів щодо посилення підтримки українців, які тимчасово залишили батьківщину через російську агресію, – заступник голови ВП Сибіга

Найближчим часом буде вжито додаткових заходів щодо посилення підтримки українців, які тимчасово залишили батьківщину через російську агресію, – заступник голови ВП Сибіга

13:16 07.03.2022
Понад 20 тис. росіян прибули до Грузії останніми днями

Понад 20 тис. росіян прибули до Грузії останніми днями

10:04 07.03.2022
Понад мільйон людей виїхали з України до Польщі

Понад мільйон людей виїхали з України до Польщі

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли Криворізький район із "ураганів", є постраждалі

Передбачається збільшення чисельності ЗС Білорусі до 80 тис. осіб

Третє засідання "Контактної групи з питань оборони України" відбудеться 15 червня

Зеленський закликав журналістів та політиків більше говорити про Україну в світі

Український Донбас стоїть на 103-й день війни – Зеленський

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Криворізький район із "ураганів", є постраждалі

"Стальканат" працює на 75% потужностей і вживає заходів щодо зняття США мит на постачання сталевих канатів

Передбачається збільшення чисельності ЗС Білорусі до 80 тис. осіб

Минулої доби бійці знищили 26 окупантів і 20 одиниць техніки

Окупанти вбили чотирьох мирних жителів Донбасу в понеділок

До Польщі прибув британський військово-транспортний літак після оголошення Лондоном про постачання Києву РСЗВ

Між Києвом та Ірпенем можуть запустити тролейбусну лінію

Третє засідання "Контактної групи з питань оборони України" відбудеться 15 червня

7 червня: Цей день в Україні та в світі

Зеленський закликав журналістів та політиків більше говорити про Україну в світі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА