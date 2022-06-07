Не менше 60% українців потребують психологічної підтримки через війну

Перша леді України Олена Зеленська вважає, що не менше 60% українців потребують психологічної підтримки через війну.

"Ось деякі цифри щодо наслідків російської агресії: 40 тис. випадків загибелі або поранення громадян України; 3 млн осіб на окупованих територіях, понад 8 млн усередині переміщених осіб, 6 млн українців були вимушені виїхати за кордон; 44% наших громадян розлучено із сім'єю; 50% українців оцінюють свій психологічний стан як дуже напружений. Все це – прямі показання до психологічної допомоги. За підрахунками МОЗ, нині її потребують не менше 60% українців", - написала Зеленська в телеграм-каналі.

Вона зазначила, що про це згадувалося на робочій групі, яка працює над Національною програмою психічного здоров'я та психосоціальної підтримки.

За її словами, за останні тижні ця ініціатива пройшла шлях від переговорів із першими леді різних країн та ВООЗ до конкретного плану дій на рівні держави.

Зеленська наголосила на наступних кроках цієї програми:

- аудит ресурсів із залученням представників ВООЗ, на основі якого буде розроблено модель системи надання допомоги;

- Навчання сімейних лікарів, психологів, соціальних працівників, педагогів швидких методик психологічної підтримки;

- навчання ізраїльськими спеціалістами українських фахівців, які працюють у медичному та оборонному секторі, з військовими та ветеранами;

- адаптація до українських потреб мобільних застосунків ВООЗ, які дозволяють робити самодіагностику та міститимуть техніку самодопомоги;

- велика комунікаційна кампанія: люди повинні чітко знати, куди йти за підтримкою, якщо почуваєшся невпевнено, втратив спокій, живеш у постійній напрузі.

"Психологи кажуть, що ця війна, навіть після того, як закінчиться нашою перемогою, "відіграватиметься" на психіці щонайменше найближчі сім-десять років. Якщо ми скоротимо цей строк чи полегшимо наслідки, це буде ще одна велика перемога, яку ми маємо здобути – заради наших людей, які так багато пережили", - підсумувала перша леді.