МОЗ прогнозує зростання у 2025 р. кількості звернень за психологічною підтримкою на 10%

За підсумками 2025 року, згідно з прогнозами МОЗ, кількість звернень до сімейних лікарів за психологічною підтримкою збільшиться приблизно на 10%, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Ми бачимо, що минулого року, наприклад, 500 тис. людей звернулися до свого сімейного лікаря з питанням психологічної підтримки і отримали консультацію. Цього року динаміка буде десь аналогічна - 500 тис. плюс 50 тис.", - сказав він в ефірі телемарафону.

Ляшко зазначив важливість психологічної підтримки українців під час війни.

"Раніше у нас була стигма до слова психолог, психіатр, була асоціація з відповідними лікарнями. Сьогодні ми говоримо про психологічну підтримку", - сказав він.