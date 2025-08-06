Національна психологічна асоціація розширила роботу Лінії допомоги

Фото: https://help.npa-ua.org/

З серпня Лінія психологічної допомоги Національної психологічної асоціації працює з 9:00 до 5:00 ранку.

Завдяки обʼєднаній підтримці наших донорів ми змогли залучити додаткових фахівців і працювати 20 годин на добу.

Лінія надає кризові консультації всім, хто потребує психологічної або психіатричної допомоги онлайн.

Лінія працює за прямим номером в Україні - 0800-100-102. Також ми маємо прямі безкоштовні номери в понад 20 країнах Європи перелік доступний на сайті.

Люди з тимчасово окупованих територій, а також з країн, де НПА не має власного номера, можуть телефонувати через Інтернет за допомогою нашого веб-сайту.

На лінії працюють фахівці з вищою освітою, спеціальним навчанням у сфері роботи з травмою та знанням методів кризової інтервенції.

Всі послуги, які надає лінія є конфіденційними і безоплатними.

Лінія безкоштовної психологічної допомоги - це ініціатива, яку реалізує Національна психологічна асоціація за сприяння Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки Уряду Японії у партнерстві з Естонською радою біженців за фінансування Естонського центру міжнародного розвитку (ESTDEV), а також за підтримки БФ "Київська школа економіки".