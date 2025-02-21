УЧХ провів тренінг з підготовки інструкторів з першої психологічної допомоги

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) провів п’ятиденний тренінг з підготовки інструкторів з першої психологічної допомоги у Львові.

“З 17 по 21 лютого 2025 року команда напрямку психічного здоров’я та психосоціальної підтримки Українського Червоного Хреста за підтримки Європейської комісії у межах програми #EU4Health провела навчання для майбутніх тренерів з першої психологічної допомоги (ППД)”, - написав УЧХ в п'ятницю у Фейсбуці.

Метою тренінгу було вдосконалення знань і навичок тренерів та інструкторів, щоб забезпечити високий рівень підготовки з надання першої психологічної допомоги.

Учасники відпрацювали практичні навички підтримки людей у кризових ситуаціях, що допоможе їм не лише ефективно допомагати тим, хто опинився у стресових обставинах, а й навчати інших.