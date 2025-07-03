Інтерфакс-Україна
Події
11:05 03.07.2025

Понад 5 тисяч осіб отримали знання з першої психологічної допомоги в межах проєкту УЧХ та EU4Health

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Понад 5 тисяч осіб отримали знання з першої психологічної допомоги в межах проєкту УЧХ та EU4Health

Понад 5 тисяч осіб пройшли навчання з першої психологічної допомоги в межах ініціативи Українського Червоного Хреста (УЧХ) та EU4Health.

"В Україні понад 5 тис. людей опанували навички надання першої психологічної допомоги (ППД) завдяки спільному проєкту Українського Червоного Хреста, Європейського Союзу та Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця — EU4Health", - повідомили у департаменті комунікацій і маркетингу Національного комітету Товариства Червоного Хреста України.

Серед тих, хто пройшов навчання: освітяни, медики, соціальні працівники та інші фахівці, які щодня працюють із людьми, що пережили кризові події, а також співробітники й волонтери УЧХ. Майже 400 учителів і 800 медичних працівників отримали знання з ППД, адаптовані до дитячого віку.

Близько 2,5 тис. працівників і волонтерів УЧХ отримали психосоціальну підтримку індивідуально або в командних сесіях. Надання психосоціальної підтримки членам команди УЧХ надзвичайно важливо, адже допомагати іншим ефективно можна лише тоді, коли дбаєш і про власний добробут.

Завдяки проєкту розвинуто інфраструктуру психосоціальної підтримки. У Львові, Харкові та Миколаєві відкрито та модернізовано гарячі лінії допомоги, які вже надали підтримку майже 9 тис. людям. З березня 2025 р. ще чотири гарячі лінії працюють у пілотному форматі в інших регіонах України.

Теги: #eu4health #тчху #психологічна_підтримка #учх

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